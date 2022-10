செல்லம்மா சீரியல் கதாநாயகன் அர்னாவ் வெளியிட்ட பதிவு..கடுப்பான ரசிகர்கள் வெளியிட்ட கருத்துக்கள்!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் செல்லமா சீரியலில் கதாநாயகனாக நடிக்கும் ஆர்னாவ் தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

தற்போது அவரைப் பற்றி அவருடைய மனைவி பல குற்றச்சாட்டுகளை வெளியிட்டு இருக்கும் நேரத்தில் ரசிகர்கள் ஒரு சிலர் அர்னாவ் போஸ்ட்க்கு கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.

ஒரு சில நாட்கள் ஆகவே தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் சோகமான போஸ்ட்களை தான் அர்னாவ் வெளியிட்டு வந்தார். அது தற்போது இதற்காகத்தானா? என்று சிலர் கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கின்றனர்.

English summary

Arnaav, who is playing the lead role in Chellama serial aired on Vijay TV, has posted a post on his Instagram page.Arnaav has been posting sad posts on his Instagram page for a few days. Is it for now? Some people are raising questions.