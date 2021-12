Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமீபத்தில் வெளியாகி இணையதளம் மட்டுமின்றி பெரும்பாலானோர் இல்லங்களிலும் சிறுவர் முதல் பெரியவர் வரை ஆட வைத்துக்கொண்டிருக்கும் பாடல் 'ஜலபுல ஜங்' .

சிவகார்த்திகேயனின் ஆட்டத்தால் லூப்பில் மாட்டிக்கொண்ட குழந்தைகள்... சிவகார்த்திகேயன் செய்த செயல்

சிவகார்த்திகேயன் டான் படத்திற்காக அனிருத் இசையமைப்பில் வெளிவந்திருக்கும் இந்த பாடல் மில்லியன் கணக்கில் பார்வைகளையும்,லைக்குகளையும் பெற்று எகிறி அடித்துக் கொண்டிருக்கிறது.

English summary

The song 'Jalapula Jung' has been released recently and is being played not only on the internet but also in most homes by children and adults a like.