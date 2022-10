ஜிபி முத்து பாடிய பாடல் வெளியானதும் இப்படி ஒரு வரவேற்பா?வாழ்த்து கூறிய பிரபலம்! ஆனால் அந்த வார்த்தை!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமூக வலைதளங்களில் ஒரு கலக்கு கலக்கிய ஜி.பி முத்து தற்பொழுது பிக் பாஸ் போட்டியாளராக பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள்ளும் அலப்பறை செய்து வருகிற நிலையில், அவர் பாடி நடித்து வெளிவந்துள்ள ஆல்பம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

பிரபல டான்ஸ் மாஸ்டர் சாண்டி நடனம் அமைத்து இயக்கியுள்ள இந்த ஆல்பம் வெற்றி பெற ட்விட்டரில் தனது வாழ்த்துக்களை பிக் பாஸ் புகழ் கவின் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

GP Muthu is currently performing as a Bigg Boss contestant in the Bigg Boss house, the album in which he has sung and acted has been well received by the fans. Gavin of Bigg Boss fame took to Twitter to wish the album, choreographed and directed by popular dance master Sandy, a success.