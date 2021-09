எளிமையான தேவதையாக ஜொலிக்கும் தர்ஷா....ஏக்கத்தோடு தவிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஏங்க வைக்கும் அழகை எளிமையாய் காட்டிய தர்ஷாவை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் வார்த்தை இன்றி தவிக்கிறார்கள்.

எடுப்பாய் மிடுக்காய் உடையணிந்து கண்களாலே ரசிகர்களை கவர்ந்து இழுக்கும் தர்ஷாவை பார்த்ததும் இன்ஸ்டாகிராமே கலகலத்துப் போய் இருக்கிறது.

இந்த மாதிரி பார்த்து எத்தனை நாளாச்சு என்று அவருடைய ரசிகர்கள் ஆர்ப்பரித்து வருகின்றனர்.

English summary

Darsha Gupta, who made her debut in Zee Tamil serial Mullum Malarum, has been acting in several serials since then. Vijay has gained immense popularity among the fans with his TV show Cook with Clown. But he has more fans on social media than that. He has now started acting on the silver screen. Fans have been congratulating him on it.