முதல் வாரத்திலேயே பலருடைய வெறுப்பையும் சம்பாதித்த போட்டியாளர்...இதுதான் காரணமா

oi-V Vasanthi

சென்னை:குக் வித் கோமாளி மூன்றாவது சீசனில் முதல் வாரத்திலே நெட்டிசன்களால் கலாய்க்கபட்டு வருகிறது.

அறிமுகமானதும் பழைய போட்டியாளரை காப்பியடிக்கிறாரா?? என்று முதல்நாளில் நெகட்டிவ் கமெண்டுகளை ஒரே போட்டியாளர் பெற்று வருகிறார்.

English summary

The Cook with comali has been disbanded by Netizens in the first week of the third season.Copying the old rival after the debut ?? That is the only contestant receiving negative comments on the first day.