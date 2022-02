குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய முதல் போட்டியாளர்... சோகத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் மூன்றாவது சீசனின் முதல் எலிமினேஷன் நடந்துள்ளது.

நிகழ்ச்சி தொடங்கி தற்போது முதல் வெளியேற்றம் நடைபெற்று இருப்பதால் ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாமல் சக போட்டியாளர்களும் சோகத்தில இருக்கின்றனர்.

குக் வித் கோமாளியில் யாரும் செய்யாததை முதல்முறையாக செய்த ஸ்ருதிகா... கொண்டாடும் போட்டியாளர்கள்

English summary

The first elimination of the third season of the Cook With Comali show airing on Vijay TV has taken place.