குக் வித் கோமாளியில் அறிமுகமாகும் சார்பட்டா பரம்பரை நடிகர்... அப்போ மிரட்ட இருக்குமா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: வெள்ளித்திரையில் ஹீரோவாக நடித்துக் கொண்டிருக்கும் சார்பட்டா பரம்பரை படத்தில் கதாநாயகன் குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் அறிமுகமாக இருக்கிறார் என்ற செய்திகள் சமூக வலைத்தளத்தில் பரவி வருகிறது.

குத்துச்சண்டை வீரராக பார்த்த நடிகர் குக்காக கலக்குவாரா??என ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

திடீர் பரபரப்பு! நூலிழையில் தப்பிய ஏர் இந்தியா விமானம்..மும்பை ஏர்போர்டில் பெரும் விபத்து தவிர்ப்பு

English summary

News is circulating on the social networking site that the protagonist Cook with comali show in the Charpatta Parambarai film starring as the hero on the silver screen.Fans are wondering if the actor who was seen as a boxer will mix for Cook ??