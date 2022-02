குக் வித் கோமாளியில் யாரும் செய்யாததை முதல்முறையாக செய்த ஸ்ருதிகா... கொண்டாடும் போட்டியாளர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: குக் வித் கோமாளி மூன்றாவது சீசனில் போட்டியாளராக களமிறங்கிய ஸ்ருதிகா செய்த செயல் ரசிகர்களை வியப்படைய செய்திருக்கிறது.

ஸ்ருத்திகாவின் செயலைப் பார்த்து சக போட்டியாளர்கள் வாழ்த்துக்களை பொழிந்து வருகிறார்கள்.

English summary

Sruthika's performance as a contestant in the third season of Cook with the Comali has amazed the fans.