பாலாஜிக்கு ஆதரவாக..ஆபாசமாக கருத்து தெரிவித்தவற்கு நித்தியா கொடுத்த பதிலடி.. பீல் பண்ணிய ரசிகர்

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் தாடி பாலாஜி பற்றி அவருடைய மனைவி கூறிய கருத்துக்கு தாடி பாலாஜியின் ரசிகர் வெளியிட்ட கருத்துக்கு நித்யா பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

நித்தியா சமூக வலைத்தளத்தில் நெகட்டிவ் கருத்துக்களை பேசிய நபருக்கு கொடுத்த பதிலடிக்கு தற்போது அந்த ரசிகர் மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார்.

Nithya has responded to a comment made by a fan of Dadi Balaji about his wife's comment about Dadi Balaji on the Bigg Boss Ultimate show.The fan has now apologized for the retaliation given to the person who spoke negative comments on the Nithya social website.