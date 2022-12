இரண்டு கால்களும் உடைந்தாலும் டைட்டில் ஜெயித்த "கயல்”நடிகர்.. நிஜ வாழ்க்கையிலும் இத்தனை சோகங்களா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பான டான்ஸ் ஜோடி டான்ஸ் நிகழ்ச்சியில் இரண்டு கால்களும் உடைந்த நிலையிலும் டான்ஸ் ஆடி டைட்டில் ஜெயித்திருக்கிறார் சீரியல் நடிகர் அவினாஷ்.

அவினாஷ் தன்னுடைய டான்ஸ்காக கால்கள் மட்டுமல்லாமல் உடல் முழுக்கையே வருத்திக் கொண்டு ஆடக்கூடியவராக இருந்தாலும் இவர் இப்போது சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் கயல் சீரியலிலும் அன்பு கேரக்டரில் நடித்து வருகிறார்.

English summary

Serial actor Avinash has won the title of Dance Audi despite breaking both his legs in the Dance Jodi Dance program aired on Zee Tamil. Although Avinash can dance not only his legs but also his entire body as Dansk, he is now playing the character of Anbu in the Kayal serial aired on Sun TV.