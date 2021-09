அந்த இடத்தில் டாட்டூ..தர்ஷாவின் மனதுக்கு இல்லை பூட்டு.. கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பூக்களுக்கு மத்தியில் பூவே பொறாமைப்படும் பேரழகியாக தர்ஷா நின்று கொண்டிருப்பதை பார்த்து ரசிகர்கள் பரவசமடைந்து விட்டார்களாம்.

பல நாளுக்குப் பிறகு மீண்டும் மார்டன் உடையில் வந்திருக்கும் தர்ஷாக்கு ரசிகர்களின் வரவேற்பு அமோகமாக தான் இருந்து வருகிறது.

ஆள் பாதி ஆடை பாதி என்று சொல்வார்கள் ஆனால் இங்கு ஆடையே பாதியாக தான் இருக்கிறது மீதி எங்கே என்று நெட்டிசன்கள் தேடி வருகிறார்களாம்.

English summary

Darsha Gupta, who was acting in serials, is currently acting on the big screen. Since the film he has completed is yet to be released, fans are eagerly waiting for it to be released. He has been congratulating the film on its success.