தான் பார்க்கும்போது அமீர் நிலைமை... உருக வைத்த அஷ்ரப்.. நொறுங்கிப் போன ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: அமீர் தான் பட்ட கஷ்டங்களை பற்றி ஏற்கனவே கூறி இருந்தாலும் அவருடைய பாதுகாவலரான அஷ்ரப் கூறியிருப்பது அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.

இந்த மாதிரி ஒரு பெருந்தன்மை யாருக்கும் வராது என்று அஷ்ரப்பை ரசிகர்கள் புகழ்ந்து வருகிறார்கள்.

அமீரின் கஷ்டங்களை கேட்டதும் ரசிகர்களின் மனது நொறுங்கிப் போய் விட்டதாம்.

உண்மையில் பேரழகுதான் அமீர் அம்மா...கண்ணீரோடு ஷேர் செய்யும் ரசிகர்கள்

English summary

Although Aamir has already spoken about his hardships, his bodyguard Ashraf's statement came as a shock to everyone.Fans have been praising Ashraf that a generosity like this will never come to anyone.