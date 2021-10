இந்த வாரம் இவரா?? கடைசியில் இருப்பதில் போட்டியிடுபவர் பட்டியல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இந்த வார எலிமினேஷனில் இருக்கும் போட்டியாளர்களுக்கு ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்கு அளித்து வருகின்றனர்.

ரசிகர்களிடம் ஓட்டை பெற்றுவிட வேண்டும் என்று போட்டியாளர்களும் பார்த்துப் பார்த்துதான் நிகழ்ச்சியில் விளையாடி வருகின்றனர்.

ஆனால் கடைசி இடத்தில் இருக்கும் போட்டியாளர் மீது ரசிகர்கள் தங்களுடைய கோபத்தைக் காட்டி விட்டார்கள்.

English summary

Fans are voting for the contestants who are eliminated as usual on Bigg Boss. Priyanka has been number one this week. But Abhishek has been in the last place. Abhishek was already at the bottom last last week as well. But fans have been saying that it has changed at the last moment.