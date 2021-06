அழகு கொஞ்சும் இயற்கையா.. இளமை ததும்பும் தர்ஷாவா.. எதை ரசிக்க.. குழம்பிய ரசிகர்கள்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இயற்கையோடு இயற்கையாக கிராமத்து வாழ்க்கைக்கு மாறிய தர்ஷா குப்தாவின் லேட்டஸ்ட் போட்டோஸ்கள் தான் தற்போது இன்ஸ்டாகிராமில் கலக்கிக் கொண்டிருக்கிறது.

என்னதான் விதவிதமாக மேக்கப் போட்டுக்கொண்டு மாடல் உடையில் போட்டோ ஷூட் நடத்தி இருந்தாலும் தற்போது இவர் நடத்தி இருக்கும் வயல் வரப்பு போட்டோஷூட் பெரும் வைரல் தான்.

சிக்ஸர்.. தவற விட்ட மோடி அரசு.. தட்டி தூக்கிய ஸ்டாலின்! அசரடிக்கும்

சீரியலில் பிசியாக நடித்துக் கொண்டிருந்தாலும் கிடைக்கும் நேரங்களில் எல்லாம் போட்டோக்களை எடுத்து குவிக்கும் நடிகைகள் பலர் இருக்கின்றனர் ,அதில் தர்ஷா குப்தாவும் ஒருவர்.

English summary

Actress Dharsha's Gupta photo has gone viral and fans are elated over her reply to one of the comments.