ஷபானா மற்றும் ஆரியன் இடையே கருத்து வேறுபாடு... குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: திருமணம் முடிந்த ஒரு சில வாரங்களில் ஷபானாவை பற்றிய செய்தி ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.

ஷபானா திருமண வாழ்க்கையை ஆரியன் வீட்டில் ஏற்றுக் கொள்ளாததால் பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளதா??என ரசிகர்கள் கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர்.

ஷபானாவின் அவசர திருமணத்திற்கு அவருடைய நெருங்கிய தோழிதான் காரணமாம்.

English summary

News of Shabana's marriage has come as a shock to the fans in the last few weeks.Fans have been asking, "Is there a problem with Shabana's marriage not being accepted at Aryan's house?"