மணிமேகலை, பிரியங்கா தேஷ்பாண்டேவுக்கு இத்தனை கோடி சொத்துகளா? வாயை பிளக்கும் ரசிகர்கள்!நம்ப முடியலையே

Television

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தொகுப்பாளினிகள் மணிமேகலை மற்றும் பிரியங்கா தேஷ்பாண்டே ஆகியோருக்கு இருக்கும் சொத்து மதிப்பு தெரியுமா?

கொரோனா லாக்டவுனுக்கு முன்னர் நிறைய பேர் சமையல் குறிப்பு, அழகு குறிப்புகள், மருத்துவ குறிப்பு அழகு சாதன பொருட்கள் உள்ளிட்டவை குறித்து யூடியூப் சேனல் நடத்தி வருமானம் ஈட்டி வந்தனர்.

ஆனால் கொரோனா லாக்டவுன் வந்தாலும் வந்தது. நிறைய பேர் யூடியூப் சேனல் தொடங்கி காசு பார்த்து வருகிறார்கள். ஒரு சாம்பார் சாதம் எப்படி வைப்பது என போட்டால் ஏராளமான வீடியோக்கள் வருகின்றன.

அருவியில் நனையும் ரோஜா.. தனிமையில் பயணம்.. பிரியங்கா நல்கரி எங்கே போனார் தெரியுமா?

English summary

Do you know the assets worth of Manimegalai and Priyanka Despande? Here are the list!