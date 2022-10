மாமியாரின் காலில் விழுந்த எதிர்நீச்சல் ஜனனி...என்னம்மா நடிக்கிறாங்கப்பா.. நம்ப முடியலையே..!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர் நீச்சல் சீரியலில் கதாநாயகியாக நடிக்கும் மதுமிதா வெளியிட்ட வீடியோ ரசிகர்களின் மத்தியில் வியப்பை கொடுத்து இருக்கிறது.

எதிர்நீச்சல் சீரியலில் அவருடைய மாமியாராக நடிக்கும் சத்யபிரியாவும், ஜனனியும் சேர்ந்தடித்த லூட்டியை பார்த்து ரசிகர்கள் ஒரு நிமிடம் திகைத்து தான் போயிருக்கிறார்கள்.

வீட்டை விட்டு கிளம்ப முடிவெடுத்த ஜனனி.. புது பிரச்சனையை தொடங்கிய மாமியார்..சூடு பிடித்த எதிர்நீச்சல்

English summary

The video released by Madhumita, who is playing the lead role in the Sun TV serial Ethir Neechal ', is surprising among the fans.Sathyapriya, who plays her mother-in-law in the anti-swimming serial, and Janani, who played the role of Luthi, left the fans stunned for a minute.