எதிர்நீச்சல்: குணசேகரன் செய்யும் சூழ்ச்சி.. மாட்டிக்கொண்ட கதிர்.. அப்பத்தாவின் அதிரடியான செயல்

oi-V Vasanthi

சென்னை: எதிர்நீச்சல் சீரியலில் அப்பத்தாவிடம் ஜனனியை வீட்டை விட்டு வெளியேற்ற கதிர் அடிக்கப் போகிறார்.

அப்பத்தாவுக்கு எதிராக குணசேகரன் செய்ய இருக்கும் பிளான்களை முதல்முறையாக சக்தி இடம் கூறியிருக்கிறார்.

குலசேகரனுக்கு எதிராக அப்பத்தா புது முடிவை எடுத்திருக்கிறார்.

தர்ஷன் முதல் முறையாக ஈஸ்வரி இடம் தான் செய்த தப்புக்கு மன்னிப்பு கேட்டிருக்கிறார்.

