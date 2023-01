சத்தம் இல்லாமல் எதிர்நீச்சல் சீரியல் செய்த சாதனை.. கொண்டாடிய நடிகர்கள்..காரணம் இதுதானாம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியல் தற்போது 300 எபிசோடுகளை தாண்டி இருக்கிறது. இந்த வெற்றியை சீரியல் நடிகர்கள் கொண்டாடி இருக்கின்றனர்.

சீரியல் 300 எபிசோடுகளை வெற்றிகரமாக தாண்டியதற்கு ரசிகர்களிடம் நன்றி கூறியிருக்கிறார் அந்த சீரியலின் கதாநாயகி ஜனனி.

அதே நிலையில் இந்த சீரியல் இந்த வாரத்தில் டிஆர்பியிலும் முன்னணி இடத்தை பிடித்திருக்கிறது.

எதிர்நீச்சல் சீரியலில் இதுதான் நடக்கிறது... வெளியே தெரியாத ரகசியங்கள் இருக்கு.. உளறிய கரிகாலன்

English summary

Sun TV's Ethirneechal serial has now crossed 300 episodes. Serial actors are celebrating this success.Janani, the heroine of the serial has thanked the fans for successfully crossing 300 episodes.At the same time, this serial has also taken the top position in TRP this week.