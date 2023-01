ராபர்ட்டிடம் அப்படி நடந்துக்க காரணம் இதுதான்.. பிளான் பண்ணி தான் அப்படி! ரகசியங்களை உளறிய ரச்சிதா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த ரச்சிதா முதல்முறையாக அந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி பல ரகசியங்களை கூறியிருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் ரச்சிதாவிடம் ராபர்ட் மாஸ்டர் தன்னுடைய கிரஷ் என்று அளவுக்கு மீறி பழகி வந்ததாக பலர் குற்றம் சாட்டி வந்தனர்.

ராபர்ட் மாஸ்டரிடம் தான் அப்படி நடந்து கொள்வதற்கு காரணம் என்ன என்பதை பற்றி ரச்சிதா மனம் திறந்து பேசி இருக்கிறார்.

ஜனனி என்னை பற்றி அந்த மாதிரி பேசிய வார்த்தைக்கு பதில் இதுதான்.. ரச்சிதாவின் எதிர்பார்க்காத செயல்

English summary

Rachitha, who came out of Bigg Boss Tamil Season 6, has revealed many secrets about the show for the first time.In the Bigg Boss house, many people accused Rachitha that Robert Master used to be too much with her as her crush.Rachitha has opened up to Robert Master about what made her behave like that.