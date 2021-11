பிக் பாஸில் நிரூப், பிரியங்கா சண்டையை மட்டும் நம்பாதீங்க..அலார்ட் செய்யும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிரியங்கா மற்றும் நிரூப் இவர்கள் இருவரும் செய்வதைப் பார்த்து நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

எல்லாம் பக்கா ப்ளான் தான் வேற ஒன்றும் இல்லை என்று ரசிகர்களும் கூறத் தொடங்கி விட்டார்கள்.

ஸ்டாலின் மிரட்டுகிறார்.. மொட்ட தலைக்கும் முழங்காலுக்கும் முடிச்சு வேற.. எடப்பாடி பழனிசாமி பகீர்

போட்டி என்று வந்துவிட்டால் போட்டி போட்டு தானே ஆக வேண்டும் என்று பிரியங்காவுக்கும், நிரூப்க்கும் ஆதரவு கொடுக்கும் ரசிகர்களும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள்.

English summary

Nirup and Priyanka have been the most frequently fought contestants in the fifth season of Bigg Boss. So now they are more likely to be in promos. But fans are warning them not to believe in their fight