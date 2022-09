கோபியின் திருமணத்தில் கலந்து கொள்ளும் பாக்கியா... கடைசியில் இப்படி பண்ணிட்டாங்களே..!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியல் தற்போது யாரும் எதிர்பார்க்காத விதமாக பல திருப்பங்கள் நடைபெற்று இருக்கிறது.

ராதிகா மற்றும் கோபியின் திருமணம் நடைபெறுமா? இல்லையா? என்று எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தவர்களுக்கு கோபியின் திருமணம் மணவரை வரை சென்று விட்ட புகைப்படங்கள் பலருக்கும் அதிர்ச்சியை கொடுத்து இருக்கிறது.

ராதிகா மற்றும் கோபியின் திருமணத்திற்கு பாக்கியா தான் சமையல் செய்யப் போகிறார் என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்திருந்தாலும் திருமண உடையில் இருக்கும் ராதிகா உடன் பாக்கியாவும் இருக்கும் புகைப்படங்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தது நடந்துவிட்டது..இப்பவாது இந்த முடிவை எடுத்தார்களே

English summary

Bakkyalakshmi Serial is currently taking many twists and turns that no one expected. Will Radhika and Gopi get married? Isn't it? For those who were expecting that, the photos of Gobi's wedding leading up to the bridegroom are giving shock to many.