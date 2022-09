இணையத்தில் லீக்கான ரவீந்தர் வீடியோ... அப்போ மகாலட்சுமி ஆசைப்பட்டது நடக்காதா.??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: புதியதாக திருமணம் செய்த தயாரிப்பாளர் ரவீந்தர் குறித்த வீடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்களால் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

சின்னத்திரை நடிகையான மகாலட்சுமி ரவீந்தரை காதலித்து திருமணம் செய்து ஒரு சில மாதங்கள் ஆன நிலையில் இப்படியா ஆக வேண்டும்?என்று ரசிகர்கள் கேள்வி கேட்டு வருகிறார்கள்.

ரவீந்தர் குறித்து வெளியான வீடியோ உண்மையா? பொய்யா என தெரியாமல் நெட்டிசன்களும் குழம்பி வருகிறார்களாம்.

மகா பிரபு இங்கேயும் வந்துட்டீங்களா..?? ரவீந்தர்- மகாலட்சுமியை கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

English summary

A few videos and memes photos of Ravinder participating in the Bigg Boss show have been released. They are raising questions as to how Ravinder, who has just got married, will enter. He also said that the reason for their hasty marriage was to celebrate Mahalakshmi, Thala Diwali. So how can we celebrate Thala Diwali together if Ravinder enters the Bigg Boss house. So one party is saying that he will not go.