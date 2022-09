சுற்றுலா சென்ற இடத்தில் ராஜா ராணி சீரியல் கதாநாயகன் வெளியிட்ட மகிழ்ச்சி பதிவு.. வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ராஜா ராணி சீரியலின் கதாநாயகன் சித்து தற்போது தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவு பலருக்கு உடைய வாழ்த்துக்களை பெற்று வருகிறது.

சீரியலில் பிசியாக நடித்துக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் தன்னுடைய பிறந்தநாளை ஒட்டி மனைவியோடு சித்து சுற்றுலா சென்று இருக்கிறார்.

சித்துவும் அவருடைய மனைவியான ஸ்ரேயாவும் போட்டி போட்டு புகைப்படங்களை சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.

புகைப்படத்தை காட்டி மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்த இளம் தம்பதிகளான நவீன்,கண்மணி... குவியும் வாழ்த்துக்கள்

English summary

Raja Rani serial actor Sidhu's post about his romantic wife Shreya is currently attracting fans on his Instagram page. Sharing a beautiful photo of both Shreya and Sidhu, Sidhu tagged Shreya saying, "You are my answered prayer, my fulfilled wish, my realized dream, you are the fruit of my prayer, my fulfilled wish. Not only that but also my cherished dream.