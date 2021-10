மூன்று ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த பாண்டியன் ஸ்டோர்...வாழ்த்துக்களை குவிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இன்று பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியல் ஆரம்பிக்கப்பட்டு மூன்று ஆண்டுகளை நிறைவு செய்து நான்காம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறது.

நெடும் தொடராக இது ஒளிபரப்பாகி வந்தாலும் இந்த சீரியலில் ஆரம்பத்தில் இருந்தவர்கள் பலர் இப்போது சீரியலில் இல்லை. இது ரசிகர்களுக்கு வருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது.

நான்காவது ஆண்டில் அடி எடுத்து வைத்திருக்கும் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலுக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

மீண்டும் மாஸ் காட்டிய பாண்டியன் ஸ்டோர்.. ஒருவழியா விட்ட இடத்தை பிடிச்சாச்சு!

English summary

The Pandian store serial from the top serials being telecast on Vijay TV is now taking a step in the fourth year and not only the fans but also the actors of the serial are very happy. That's why the actors of the serial are thanking the fans. Fans are also wishing you more success.