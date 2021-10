அவமானப்பட்டாலும் அலட்டிக்கொள்ளாத அபிஷேக்... வேற லெவல் தலைவா...கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இதெல்லாம் அரசியல்ல சகஜமப்பா என்று அப்போ கவுண்டமணி சொன்னதை இப்போ அபிஷேக் நிரூபித்து வருகிறார்.

கீழே விழுந்தாலும் மீசையில் மண் ஒட்டவில்லை என்று சொல்வதுபோல இவர் நடந்து கொள்ளும் விதம் ரசிகர்களுக்கு என்டர்டைன்மென்ட் கொடுத்திருக்கிறது.

அபிஷேக் ராஜா என்பது அவருடைய பெயர் ஆனால் கண்டெண்ட்களில் ராஜா என்பது ரசிகர்கள் அவருக்கு வைத்த பெயராக வலம் வருகிறது.

அபிஷேக் வெளியே போயிட்டா பிக்பாஸில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் அழுவார்கள்...கலாய்க்கும் சிபி

English summary

Abhishek Raja has had more negative selves so far and his actions are now being enjoyed by many on the social media.