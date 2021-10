சக போட்டியாளர்களை சவுண்ட் போட்டு அதட்டும் அபிஷேக்...காண்டாகும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சக போட்டியாளர்கள் இடம் அபிஷேக் நடந்துகொள்வது பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் ரசிகர்களுக்கு அதிருப்த்தியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறதாம்.

தன்னுடைய குரலை உயர்த்தி இவர் ஒவ்வொரு இடங்களிலும் கத்தி பேசுவது ரசிகர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் போட்டியாளர்களுக்குள்ளும் பிரச்சனைகளை தொடங்கியிருக்கிறது.

நேற்றைய எபிசோடில் இவர் பாவனியிடம் பேசியதை பார்த்து நெட்டிசன்கள் பலர் கலாய்த்து தள்ளி வருகின்றனர்.

English summary

After 2 weeks of the fifth season of Bigg Boss, the first elimination has ended and many fans were expecting Abhishek to come and he has saved and is continuing the show.