க்யூட்டான ஷபானாவின் போட்டோவை வெயிட்டாக வைரலாக்கும் ரசிகர்கள்...காரணம் இதுதானா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் அதிகமாக ரசிகர்களால் ஷபானாவின் போட்டோக்கள் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

திருமணத்திற்குப் பிறகு எந்தப்பக்கம் பார்த்தாலும் ஷபானாவின் திருமண போட்டோக்களாகத்தான் இருக்கிறது.

ரசிகர்களின் அன்பை தற்போது புரிந்துகொள்ள முடிகிறது என்று அனைவரும் கூறி வருகின்றனர்.

ஸ்டாலின் மிஸ் பண்ணிட்டாரே.. 2 அறிவிப்புகளை காணோமே.. நம்பிக்கையுடன் முதல்வரை எதிர்நோக்கும் மக்கள்

English summary

Shabana's fans have seen cute photos of shabana at her wedding and captioned her and gone viral. Likes are on the rise for these photos.