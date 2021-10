அந்த நடிகையை தான் கல்யாணம் பண்ண ஆசை பட்டேன்...மனம் திறந்த ராஜூ

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தனது ஐந்து வயதிலிருந்தே அந்த நடிகையின் மீது தான் நான் காதல் கொண்டேன் என்று மனம் திறந்திருக்கிறார் ராஜு.

ஒரு சில நாட்களுக்கு பிறகு தன்னுடைய ஜாலியான கேரக்டரால் நிகழ்ச்சியை கலகலப்பூட்டுகிறார் பிரியங்கா.

ராஜுவின் காதல் கதையை கேட்டு பலரும் இன்ப அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றனர்.

English summary

Raju has openly said that he wanted to marry actress Ramba since he was 5 years old.