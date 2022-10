குணசேகரனின் அடுத்த ஆயுதம் தம்பி பாசம்... பரிதவிக்கும் ஜனனி.. இனி தான் மாறப்போகும் ஆட்டம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எதிர்நீச்சல் சீரியலில் ஜனனியிடம் இருந்து சக்தியை பிரிப்பதற்காக குணசேகரன் எடுத்திருக்கும் முடிவால் மாறப்போகிறது கதைக்களம்.

தன்னுடைய அடுத்த ஆயுதமாக குணசேகரன் தம்பி பாசத்தை கையில் எடுத்திருக்கிறார்.

அண்ணன் பேச்சைக் கேட்டு நடக்கும் தம்பிகளால் வீட்டில் கலவரம் ஏற்பட போகிறது.

ஆட்டத்தை தொடங்கிய குணசேகரன்.. முழுசா அந்நியனாக மாறிய சக்தி..எதிர்நீச்சல் சீரியலில் திடீர் திருப்பம்

English summary

The plot is going to change due to Gunasekaran's decision to separate Shakti from Janani in the ethir neechal serial.Gunasekaran has taken brotherly affection as his next weapon.There is going to be a riot in the house because the younger brothers are listening to their brother's speech.