இசைவாணி இல்லாத பிக்பாஸ் பார்க்க மாட்டோம்..ரசிகர்களின் கருத்து..இசைவாணியின் அறிவுரை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தான் இல்லாத பிக்பாஸில் பார்க்க மாட்டோம் என்று கூறிய ரசிகர்களுக்கு இசைவாணி அறிவுரை கூறியுள்ளார்.

இசை வாணியின் அறிவுரையை கேட்டதும் ரசிகர்கள் ஒரு சிலர் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பார்த்து பிடித்தவர்களுக்கு ஓட்டு போடுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

English summary

A few fans have said that they will not watch the show again if Isai vani comes out of the show. Isai vani has advised them