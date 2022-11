கோபியை கல்யாணம் செய்தது தப்பு, விரக்தியில் ராதிகா எடுத்த முடிவு.. எதிர்பார்க்காத சீரியல் முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலின் காதல் திருமணம் செய்து கொண்ட கோபியின் வாழ்க்கையில் புயல் வீச தொடங்கி இருக்கிறது. அடுத்தடுத்த பிரச்சனைகளால் ராதிகா கோபியின் மீது கடும் கோபத்தில் இருக்கிறார்.

எழில் உடைய திருமணத்தால் இனி பாக்யாவின் வீட்டில் பல கலவரங்கள் ஏற்பட இருக்கிறது .வர்ஷினி செய்த தில்லாலங்கடி வேலையால் இனி எழிலுடைய பாடு திண்டாட்டம் தான்.

இதுவரைக்கும் ராதிகா தான் இந்த சீரியலின் வில்லி என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தவர்களுக்கு வர்ஷினியின் வில்லத்தனம் இன்று எதிர்பார்க்காததாக அமைந்திருக்கிறது.

வெளிவந்த ராதிகாவின் உண்மையான முகம்.. கோபி இனி எடுக்கப் போகும் புது முடிவு- பாக்கியலட்சுமி எபிசோட்

English summary

Baakiyalakshmi Serial Latest Episode Nov 10nd 2022 ( பாக்கியலட்சுமி சீரியல் நவம்பர் 10ஆம் தேதி எபிசோட் ):Baakkiyalakshmi serial is starting to blow in Gopi's married life. Due to the subsequent problems, Radhika is very angry with Gopi. Due to her marriage with Ezhil, there are many riots in Baakkiya's house. Varshini's work is now Ezhil's life problem . For those who thought that Radhika was the villi of this serial, Varshini's villai is unexpected today.