ராதிகா திட்டியதால் வீட்டுக்கு போன கோபி..பாக்கியா கொடுத்த பஞ்ச்.. இவ்வளவு சீக்கிரமாக எதிர்பார்க்கலையே

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் ராதிகாவின் வற்புறுத்தலின் காரணமாக பாக்யாவின் வீட்டிற்கு மீண்டும் கோபி சென்று இருக்கிறார்.

ரேஷன் கார்டு வேண்டும் என்று கேட்டு குடும்பத்தினரிடம் சண்டை போட்ட கோபிக்கு குடும்பத்தினர் சரியான பாடம் புகட்டி அனுப்பி இருக்கின்றனர்.

English summary

Baakiyalakshmi Serial Latest Episode Nov 5nd 2022 ( பாக்கியலட்சுமி சீரியல் நவம்பர் 5ஆம் தேதி எபிசோட் ): Gopi has gone back to Bakkiya's house due to Radhika's insistence in the Baakkiyalakshmi serial which is being aired on Vijay TV. Gopi's family has taught Gopi a proper lesson after fighting with the family asking for a ration card.