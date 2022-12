பிக் பாஸ் விட்டு வருவதற்கு குடும்பம் மட்டும் காரணம் இல்லை..வேறு காரணமும்..உண்மையை உளறிய ஜி.பி முத்து

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக கலந்து கொண்ட ஜிபி முத்து திடீரென அதன் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறி இருந்தார்.

இதுவரைக்கும் ஜி பி முத்து தன்னுடைய மகனின் நினைவினால் நிகழ்ச்சி விட்டு வெளியேறி இருந்ததாக கூறிய நிலையில் தற்போது வேறு ஒரு காரணத்தையும் கூறியிருக்கிறார்.

ஜிபி முத்துவிடம் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் செல்வாரா என்று ரசிகர்கள் ஆர்வத்தோடு கேட்டு வரும் நிலையில் தற்போது அதற்கான விளக்கத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு தற்போது அந்த நிகழ்ச்சியை பார்ப்பாரா இல்லையா என்பது பற்றி பலர் கருத்து கேட்க ஜிபி முத்து அதிகமாக பார்ப்பதே இல்லையாம்.

சீரியல் இயக்குனர் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்காத காரணத்தை கூறிய கேப்ரில்லா..நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை!?

English summary

GP Muthu, who was a contestant on Bigg Boss Tamil season 6, has suddenly left the show.Until now, GP Muthu had said that he had left the show because of his son's memory, but now he has given another reason.While fans are eagerly asking GP Muthu whether he will return to the Bigg Boss show, he has now given an explanation.