செம அழகில், செம ஸ்டைலில் திரும்பிவந்த அர்ச்சனா.. உற்சாகத்தில் ரசிகர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: வந்துட்டேன்னு சொல்லு திரும்பி வந்துட்டேன்னு சொல்லு என்று வீர முழக்கம் முழங்கிய படி அர்ச்சனா கம்பேக் கொடுத்து இருப்பது அவருடைய ரசிகர்களின் மத்தியில் செம ஜாலி தான்.

நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு இவருடைய சந்தோஷமான முகத்தை பார்த்த ரசிகர்களுக்கு சந்தோஷம் தானாகவே ஒட்டிக்கொண்டு விட்டதாம்.

அறுவை சிகிச்சை முடிந்த பிறகு முதல் முறையாக இவர் கேமரா முன்னாடி வந்ததும், பழைய நிலையில் இவரை பார்த்த அவருடைய ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை குவிக்கிறார்கள்.

English summary

Archana, who was ill, has now resumed her acting career for the first time when she is well. The videos are going viral on Instagram.