"நாதஸ்வரம்” நடிகையின் சோகமான மறுபக்கம்.. ஒரே மகனுடைய திடீர் இறப்பு.. இளைஞர்களுக்கு கூறும் அறிவுரை

நாதஸ்வரம் சீரியலில் அம்மா கேரக்டரில் நடித்து வந்த ஜெயந்தி தன்னுடைய மகனின் இறப்பிற்கு பிறகு தன்னுடைய நிலைமையை கூறி இளைஞர்களுக்கு அறிவுரை கொடுத்து இருக்கிறார்.

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான நாதஸ்வரம் சீரியலில் கோபியின் அம்மாவாக நடித்த நடிகை ஜெயந்தி தன்னுடைய மகனை பற்றி உருக்கமாக பேசியிருக்கிறார்.

தன்னுடைய மகன் பைக்கில் இருந்து கீழே விழுந்து தலையில் அடிபட்டு இறந்து போய்விட்டதாக கூறியிருக்கிறார்.

ஏற்கனவே அவர் இறப்பதற்கு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு அவருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆன நிலையில் மீண்டும் அதே நிலையில் அவருடைய உயிர் பிரிந்து இருக்கிறது என்று உருக்கமாக கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Actress Jayanthi, who played Gopi's mother in Nathaswaram serial aired on Sun TV, has spoken warmly about her son.He said that his son fell off the bike and hit his head and died.Already, six months before his death, he had an accident and said that his life had ended in the same situation.