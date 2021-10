இங்க வந்து தெரியாம மாட்டிகிட்டேன் கதறும் தாமரை... கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தன்னுடைய வெகுளியான பேச்சால் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியைக் கொடுத்திருக்கிறார் தாமரை.

இப்படியெல்லாம் நடக்கும் என்று தெரியாமல் இங்கே வந்து விட்டேனே என தாமரை சொன்ன வார்த்தையைக் கேட்டு ரசிகர்கள் ஆறுதல் கொடுத்து வருகின்றனர்.

ஆரம்பத்தில் இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போக மாட்டேன் என்று கூறிய அதே தாமரை தற்போது பேசிய வார்த்தை தான் சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக வலம் வருகிறது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நெகட்டிவ் கமெண்டுகள் வராத ஒரே போட்டியாளர் இவர்தான்

English summary

Thamarai Selvi, who had said earlier this season that she would not leave the house, is now confused by the fact that she is not aware of the show.