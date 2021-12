எனக்கு நெகட்டிவ் ட்ரோல்ஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும்.. ரசிகர்களை மிரள வைத்த இசைவாணி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தன்னைப்பற்றி நெகட்டிவ் கமெண்டுகளை அனுப்பும் கமெண்டுகளை தான் அதிகமாக ரசிப்பேன் என்று இசைவாணி கூறியிருக்கிறார்.

நெகட்டிவ் கமெண்ட்களை பார்த்து தான் நான் இந்த அளவிற்கு வளர்ந்துள்ளேன் என்று புது விளக்கம் இசைவாணி கொடுத்துள்ளார்.

இவருடைய இந்த வார்த்தையைக் கேட்டதும் நெகட்டிவர்ஸ் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நான் செய்ததை அதிகமாக காட்டவில்லை..பீல் பண்ணும் இசைவாணி

English summary

isai vani said that she has grown to such an extent because she is more negative than the commands she supports.