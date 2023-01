Grand Finale:தீமை தான் வெல்லும் யார் தடுத்தாலும்- காஜல் பசுபதி வெளியிட்ட பதிவு..ரசிகர்களின் பதில்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 கிராண்ட் பினாலே நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.

இந்த நிலையில் எதிர்பார்க்காத வகையில் அசீம் டைட்டில் ஜெயித்துவிட்டார் என்ற தகவல்கள் பரவி வருகிறது.

இதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாத ரசிகர்கள் பலரும் சமூக வலைத்தளத்தில் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்த வகையில் அசீமுடைய நடவடிக்கைகள் ஆரம்பத்தில் இருந்தே பிடிக்கவில்லை என்று கருத்து தெரிவித்த ரசிகர்களில் ஒருவர்தான் நடிகை காஜல் பசுபதி அவர் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 Grand Finale is going on.Unexpectedly, reports are spreading that Azeem has won the title.Many fans who cannot accept this are commenting on social media.Actress Kaajal Pashupati is one of the fans who commented that she did not like Azeem's actions from the beginning and she has now published a post on social media.