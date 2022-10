40 வயதில் முதல் குழந்தையை பெற்றெடுத்த காதலிக்க நேரமில்லை சீரியல் நடிகை.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: காதலிக்க நேரமில்லை சீரியலின் மூலமாக பலருக்கும் தெரிந்த நடிகையாக இருக்கும் சந்திரா லக்ஷ்மனுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.

தன்னுடைய குழந்தை பிறந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை இன்ஸ்டாகிராம் மூலமாக ரசிகர்களோடு பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

குழந்தைக்கு பலரும் ஆசிர்வாதங்களை அனுப்பி வருகின்றனர். திரை பிரபலங்கள் பலரும் சந்திரா லக்ஷ்மனுக்கு வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

அமைச்சரிடம் கெட்ட வார்த்தையில் திட்டு வாங்குறது தான் வேலை.. அசிங்கமா இல்ல? - பாஜக லீடர் பரபர பேச்சு!

English summary

Actress Chandra Laxman, who is known to many through the serial Kadhalikka Neramillai, has given birth to a baby boy. She shared the happy news of her baby's birth with her fans through Instagram. Many are sending blessings to the child. Many screen celebrities are congratulating Chandra Laxman.