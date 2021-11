எது எல்லை, எது வரம்பு என்பதை சொல்ல வேண்டிய நேரமிது... கமலின் அதிரடி எச்சரிக்கை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இந்த வார பிக் பாஸ் பஞ்சாயத்தில் கமல் என்ன பேசப் போகிறார் என்று ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் காத்திருக்கின்றனர்.

பொம்மை விளையாட்டில் போட்டியாளர்கள் நடந்து கொண்டதை கண்டிப்புடன் முதல் ப்ரமோவில் குத்திக் காட்டி இருக்கிறார்.

இந்த வாரத்தில் பஞ்சாயத்து வேற லெவல் இருக்கப்போகிறது என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Kamal's first promo this week to seriously investigate the trouble caused by the Contestants in the task has gone viral.