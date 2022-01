கணவனுக்கு டப் கொடுக்கும் கன்னிகாவின் காதல் வரிகள்... கரைந்து போனது ரசிகர்களின் மனது

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தனது காதல் கணவருடன் கன்னிகா ரவி கருப்பு உடையில் கலக்கலான போட்டோ ஷூட்டிங் எடுத்துள்ளார்.

எத்தனையோ பேர் பொறாமைப் பட்டுக் கொண்டிருந்தாலும் தங்களுடைய காதல் என்றும் மாறாது என்று இவர்கள் கெத்து காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

கணவர்தான் கவிஞர் என்றால் மனைவி சளைத்தவரல்ல என்று தற்போது கன்னிகாவும் நிரூபித்துள்ளார்.

English summary

Kannika Ravi poses for a photo shoot with her romantic husband in a black dress.No matter how many people are jealous, they are pretending that their love will never change.