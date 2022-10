கர்நாடக அரசையே உலுக்கிய காந்தாரா திரைப்படம்! சாமியாடிகளுக்கு உதவி தொகை அறிவிப்பு!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கன்னட மொழியில் வெளியாகி தற்போது பல மொழிகளில் வெற்றிகரமாக திரையரங்குகளில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் காந்தாரா திரைப்படத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட தெய்வ நர்த்தனர்களுக்கு அரசு உதவித்தொகை அறிவித்துள்ளது.

கேஜிஎப் படங்களுக்குப் பிறகு கன்னட சினிமா மீது அனைத்து திரைப்பட ரசிகர்களுக்கும் ஒரு மரியாதை ஏற்பட்டு இருந்தது. தற்போது அந்த வரிசையில் காந்தாரா திரைப்படமும் இடம் பிடித்திருக்கிறது.

சுமார் பத்து கோடி பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட இந்த திரைப்படம் 100 கோடிக்கு மேல் லாபம் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், இந்த திரைப்படத்தின் மூலமாக இதில் குறிப்பிட்ட நந்தனர்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றம் ஏற்பட்டது, அனைத்து ரசிகர்களின் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது.

English summary

The government has announced a scholarship for the divine dancers featured in the Kannada-language movie kantara, which is currently running successfully in theaters in multiple languages.While this film made on a budget of around ten crores has earned more than 100 crores, through this film there has been a change in the lives of certain Daiva Narthakas and it has been well received by all the fans.