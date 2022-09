வலியை மறந்து சிரித்தபடியே பாடிய மகள்.. அறுவை சிகிச்சையை பற்றி கூறிய லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன்

Television

V Vasanthi

சென்னை:கடந்த ஆறு மாத காலமாக மருத்துவத்துறையில் அறுவை சிகிச்சை குறித்து தான் கற்றுக் கொண்ட பாடத்தையும், தெரிந்து கொண்ட விஷயங்களை அறிவுரையாக வழங்கியுள்ளார் லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன்.

ட்விட்டர் பதிவுகளுடன் தன் மகள் பாடுவதை வீடியோவாக வெளியிட்டுள்ளார். லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் மகள் பாடுவதை கேட்டப் பலர் குரல் அருமையாக இருக்கிறது என்றும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

விரைவில் பூரண நலமடைய தங்கள் வாழ்த்துக்களையும் லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் மகளுக்கு கூறி வருகின்றனர்.

வலியோடு சிரிக்கும் மகளை பார்த்து லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் உருக்கம்.. மன வலிமை பெருசு தான்

English summary

Lakshmi Ramakrishnan Let me share my experience of the last 6 months, many lessons learned! Most importantly, don't go into surgery before asking many people for opinions. Make sure you have all the information, CT and MRI scans before attempting surgery! "Plain ultra scan is not enough," he advised.