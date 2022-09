லட்சுமி ராமகிருஷ்ணனுக்கு இப்படி ஒரு சோகமா!? உண்மையில் இரும்பு பெண்மணி தான்.. ஆறுதல் கூறும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை; லட்சுமி ராமகிருஷ்ணனின் ட்விட்டர் பதிவை பார்த்த இணையதளவாசிகள் லட்சுமி ராமகிருஷ்ணனுக்கு தங்களுடைய ஆறுதலை கூறி வருகின்றனர்.

20 மருத்துவர்கள் சேர்ந்து காப்பாற்றும் அளவிற்கு அவரது மகளது உடல்நிலை இருந்தும் அந்த சோகத்தை வெளி காட்டிக் கொள்ளாமல் எப்படி இவ்வளவு நாட்கள் சாதாரணமாக இருந்துள்ளார் என்று வியந்து வருகின்றனர்.

நிஜமாகவே லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் ஒரு இரும்பு பெண்மணி தான் என்று தங்கள் கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Lakshmi Ramakrishnan's Twitter post are offering their condolences to Lakshmi Ramakrishnan.20 doctors together are wondering how his daughter has been so normal for so long without showing her sadness even though her health is so bad.