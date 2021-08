அச்சச்சோ எல்லாம் பறந்து போச்சே.. வெட்கப்பட்ட சாக்ஷி.. மருந்து போட ஓடி வந்த ரசிகர்கள்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : போட்டிருக்கும் ஆடையை காற்றில் பறக்கவிட்டு இன்ஸ்டாகிராமையே கதிகலங்க வைத்திருக்கிறார் சாக்ஷி அகர்வால்.

இல்லாத இடுப்பை முழுசாக காட்டி ரசிகர்களை ஏங்க விட்டு செல்லமான சிரிப்பினால் மருந்து போடலாமா என கவிதைகளும் பறந்து வருகிறது.

பாடபுத்தகங்களில் சாதி பெயர்கள் நீக்கம்.. ஸ்டாலினுக்கு, ராமதாஸ் பாராட்டு.. கையோடு வைத்த ஒரு யோசனை!

இடுப்பில் இருக்கும் இடுப்பு செயினாக நான் இருக்க கூடாதா என துடுப்பான காதல் வசனம் பேசும் கவிஞர்களும் இன்ஸ்டாகிராமில் சுற்றி சுற்றி வருகின்றனர்.

English summary

Listen to the winds and silence, It has so much to say, says Sakshi Agarwal in her latest Instagram post.