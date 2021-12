எட்டா முடியா உயரத்தில் விஜய்..இந்த வருடத்தின் முதல் நாள் வசூலில் முதல் இடத்தில் இந்த திரைப்படம்??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கோலிவுட்டின் பாக்ஸ் ஆபீஸ் மாஸ்டராக இருந்து வரும் தளபதி விஜய்,"மாஸ்டர்'படத்தின் மூலம் இந்திய அளவில் தான் ஒரு வசூல் தளபதி என்று நிரூபித்துள்ளார்.

இந்த வருடத்தின் முதல் நாள் வசூலில் முதல் இடத்தில் இந்த திரைப்படம் உள்ளது.இதை விஜய் ரசிகர்கள் இணையத்தில் ஆரவாரமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.

இது விஜய்க்கு மட்டுமல்ல தமிழ் சினிமாவிற்கே பெருமை என்றும் பிரபலங்கள் பலர் தளபதி விஜய்க்கும் மாஸ்டர் பட குழுவிற்கும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Commander Vijay, who has been a box office master in Kollywood, has proved that he is a blockbuster commander in India with his film 'Master'. The film has topped the box office on the first day of this year.