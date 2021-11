பாவனிக்கு இதே வேலையா போச்சு...கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இன்றைய முதல் ப்ரமோவில் சண்டை போடும் பாவனியை பார்த்து நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

வர வர பாவனிக்கு அதிகமான நெகட்டிவ் கமெண்டுகள் வர தொடங்கிவிட்டது.

நெட்டிசன்கள் கலாய்த்தாலும் அவருடைய தீவிரமான ரசிகர்கள் அவருக்கு தான் ஆதரவு கொடுத்து வருகின்றனர்.

English summary

Fans have been shouting that this is the job for Bhavani when they see the promo of bhavani fighting the contestants.