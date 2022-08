டைட்டானிக் படத்தை விட எடிட்டிங் வேற லெவல்...பிரபல சீரியலை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ஈரமான ரோஜாவே சீசன் 2வை நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

நெட்டிசன்களின் கைவசத்தில் தற்போது ஈரமான ரோஜாவே சீரியல் மாட்டிக் கொண்டிருக்கிறது.

டைட்டானிக் படத்தை மிஞ்சும் அளவிற்கு மழை சீன் மட்டுமல்லாமல் தத்தளிக்கும் நீரையும் காட்டி அனைவரையும் கண்ணீரில் தத்தளிக்க விட்டார்கள் என்று பலர் பொங்கி வருகிறார்கள்.

English summary

There is too much water only in the places where Jeeva goes to save the wet rose cereal but the water does not flow like a river on the road and outside the house. Seeing this, many fans are saying that the editing work is going on to surpass Titanic.