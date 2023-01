விக்ரமனை கலாய்த்து வந்த வனிதா கடைசி நேரத்தில் கொடுத்த எதிர்பாராத ஆதரவு!? கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் தன்னுடைய ஆதரவு ஷிவினுக்குத் தான் என முதல்முறையாக வனிதா குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்.

ஆரம்பத்தில் இருந்து விக்ரமனுக்கு எதிராக வனிதா பேசி வந்தார்.

அசீம் தான் உண்மையாக விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று பலமுறை அசீமிற்க்கு சப்போர்ட் செய்த வனிதா கடைசி நேரத்தில் மனம் மாறியதை குறித்து நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

English summary

Vanitha has mentioned for the first time that her support is for Shivin in Bigg Boss Tamil Season 6. Vanitha was speaking against Vikraman from the beginning. Netizens are in a frenzy over Vanitha's recent change of heart after supporting Azeem several times saying that Azeem is really playing.